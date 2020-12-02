США и европейские страны поддержали это решение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против.

ООН проголосовала за исключение медицинской марихуаны из списка опасных наркотиков.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, комиссия Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение каннабиса для медицинского использования из категории самых опасных наркотиков в мире, таких как героин.

Читайте такжеВ день выборов в США два штата легализовали марихуану, один - декриминализовал тяжелые наркотики

Голосование Комиссии по наркотическим средствам, в которую входят 53 государства, рассмотрело ряд рекомендаций ВООЗ по реклассификации каннабиса и его производных. Но внимание было сосредоточено на ключевой рекомендации по исключению каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он и находится в настоящее время, наряду с опасными и вызывающими сильную зависимость опиоидами, такими как героин.

Эксперты говорят, что одобрение рекомендации не будет иметь непосредственных последствий для ослабления международного контроля, и правительства по-прежнему будут иметь юрисдикцию в отношении того, как классифицировать каннабис.

Отмечается, что США и европейские страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против.

"Нечто подобное не означает, что легализация будет происходить просто по всему миру. Но "это может стать переломным моментом", - резюмировала Джессика Стейнберг, управляющий директор международной консалтинговой группы по каннабису.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская