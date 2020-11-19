Немецкая полиция обнаружила возле города Аахен три нелегальные плантации каннабиса и нашла на месте около тысячи единиц оружия, элементов оружия и патронов.
Читайте такжеЧерез несколько дней после легализации в канадских магазинах закончилась марихуанаОб этом сообщает "Европейская правда". Как сообщили в полиции региона Северный Рейн-Вестфалия, расследование в отношении нелегальных плантаций в регионе началось еще в середине октября.
С тех пор правоохранители обнаружили три "профессионально оборудованные" плантации для выращивания каннабиса.
Первые две нашли во время рейдов 19 октября в городах Эускирхен и Герцогенрат. Суммарная стоимость каннабиса, который там выращивался составляет 1,5 млн евро. Также на месте нашли около тысячи единиц оружия, элементов оружия и патронов.
Третью плантацию нашли в городке Тиц в конце октября.
Всего в рамках расследования провели обыски в 25 помещениях и задержали 11 человек, одного из них - в Венгрии.
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