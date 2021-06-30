Будущий закон, если его примут в парламенте, будет введен в действие через три месяца после опубликования.

Проект по легализации медицинского каннабиса в Украине вышел на финальную прямую. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять этот законопроект в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Речь идет о проекте закона, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596).

Его авторами выступили более 80 народных депутатов от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса", представители группы "За будущее" и внефракционные депутаты.

Так, законопроект было рекомендовано включить в повестку дня сессии и принять его в первом чтении.

Во время рассмотрения этого вопроса отмечалось, что введение будущего закона в силу предполагается через три месяца после его опубликования.

Читайте такжеКабмин провел заседание в форме сборной Украины по футболу (фоторепортаж)В то же время члены комитета рекомендовали парламенту отклонить альтернативный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения растений конопли в промышленных, медицинских и научных целях (№5596-1) авторства трех депутатов от "Слуги народа".

Народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина надеется на принятие законопроекта о легализации медицинского каннабиса в первом чтении уже этим летом. Она добавила, что этот законопроект - "о лекарствах для 2 миллионов больных, среди которых почти 20 тысяч детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие".

Справка УНИАН

2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596), что предусматривает разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

Законопроектом предусмотрено расширить доступ к медицинским услугам и лекарственным средствам, включая лекарственные средства, изготовленные на основе медицинских конопли, и предоставить разрешение на начало клинических испытаний препаратов на такой же основе.

Также предлагается разрешить субъектам хозяйствования осуществлять деятельность по культивированию каннабиса, который содержит разрешенные количества наркотических веществ, использовать такие растения в научных, учебных и медицинских целях без нарушения международных обязательств Украины по предотвращению оборота наркотических средств и веществ.

7 апреля Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которое легализовано использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

Ранее уже стало известно, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал идею о легализации каннабиса.

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Автор: Татьяна Поляковская