"Фанатка" РФ заявила, что президент Франции "играет в военачальника".

Лидеры крайне левых и ультраправых сил Франции набросились на президента Эммануэля Макрона. Причиной стали его слова о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

Известная французская "поклонница" российского диктатора Марин Ле Пен написала в соцсети X, что сомневается, осознают ли все серьезность такого заявления.

"Эммануэль Макрон играет в военачальника, но так небрежно говорит о жизни наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране", – заявила лидер ультраправого Национального объединения.

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Также критикой отличились и представители левой политсилы "Непокоренная Франция" и глава Социалистической партии Оливье Фор, который заявил, что "война против России была бы безумием", назвав Макрона безответственным.

Отправка войск НАТО в Украину - главные новости

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-члены НАТО и Евросоюза обсуждают возможность ввода своих войск в Украину.

По итогам встречи европейских лидеров в Париже президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных, однако единой позиции по этому вопросу не было.

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