Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу

Кравченко также заявил, что второе подозрение касается лица, близкого к руководителю САП.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, подавший в отставку после скандала вокруг дела "Карфаген", заявил, что подписал уведомления о подозрении руководителю НАБУ и лицу, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Подозреваю его в подделке официальных документов и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью ложного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", – подчеркнул Кравченко в видеообращении.

По его словам, второе подозрение касается лица, близкого к руководителю САП, в связи с оказанием влияния на судей ВАКС, предложением им неправомерной выгоды, а также содействием в уклонении от мобилизации.

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"Именно это уголовное производство и стало триггером и истинной причиной ночного штурма Офиса генпрокурора. Ранее от принятия этих решений меня политически сдерживал президент, сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от выдвижения подозрения. Я обещал не быть политически удобным и не отказываться от решения, которого требуют закон и доказательства. Я знаю, что этого, кроме меня, никто бы не сделал", – сказал Кравченко. Он утверждает, что есть доказательства, которые были собраны задолго до операции "Карфаген". По его словам, его пытались остановить как "прямого политического оппонента, как человека, который может помешать избранию нужного нового руководителя САП".

При этом он посоветовал Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко подать в отставку. Он утверждает, что Кривонос фиктивно усыновил ребенка и замешан в взяточничестве. "К сожалению, мы живем в стране кривых зеркал, где добропорядочность превратили в декорацию, за которой скрываются совершенно другие цели", – заявляет Кравченко. По его словам, когда один орган похищает у другого материалы дела, это не борьба с коррупцией, а превращение правоохранительного органа в самостоятельный центр политической власти, который не избирал украинский народ.

Он считает, что операция "Карфаген" была направлена не только против него, но ее "настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП", а после этого отстранить генерального прокурора и приостановить принятие процессуальных решений по этим делам.

По его словам, во время обысков сотрудники НАБУ и САП получили доступ к материалам производств, касающимся их руководителей и сотрудников.

Кравченко отметил, что не цепляется за должность, но и "не позволит использовать мою отставку для приостановки всех уголовных производств, сокрытия или уничтожения доказательств и установления контроля над прокуратурой теми, чьи действия она расследовала".

Дело "Карфаген": что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября НАБУ и САП обнародовали записи разговоров в рамках "Карфаген", в ходе которой правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора.

По данным НАБУ, группировку сформировали в середине 2025 года. В него, по версии правоохранителей, вошли действующие работники прокуратуры и приближенные к должностному лицу. Основным направлением деятельности было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

Как установило следствие, полученные средства легализовали из-за приобретения недвижимости, драгоценностей и другого имущества. В общей сложности на такие активы, по данным Бюро, потратили более 20 млн грн. Еще более 12 млн грн составила стоимость недвижимости в одном из популярных апарт-комплексов Буковеля, которую, как утверждает НАБУ, переоформили на третьих лиц. Более 10 млн. грн. участники схемы разместили на счетах приближенных людей под видом законных доходов.

В заявлении НАБУ отмечалось, что это создало условия для введения в систему прокуратуры своих людей. Именно так в августе 2025 года на руководящую должность в Офисе генерального прокурора был назначен так называемый "Канцлер", а это Сергей Кропива, который был заместителем начальника департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора.

В обнародованных записях, кроме организатора группировки, называемого "Канцлером", фигурируют другие участники преступной группы, в частности "Шеф" и "Муза". Елизавета Ивахненко, которую следствие называет "Музой" в новых записях НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген", в 22 года занимала должность заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии.

В июне 2025 года она стала владелицей автомобиля MERCEDES-BENZ EQE 350 2023 года выпуска. А уже в октябре того же года приобрела нежилое помещение площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.

По данным НАБУ и САП, в январе 2026 года недвижимость появилась у матери Ивахненко. Речь идет о квартире в Одессе площадью 64,5 кв.

По версии следствия, Елизавета Ивахненко, фигурирующая на записях под псевдонимом "Муза", была любовницей Сергея Крапивы.

В Бюро утверждают, что "Канцлер" работал в интересах личности с псевдонимом "Шеф", имя которого в материалах не называется, однако на пленках "Канцлер" обращается к некоему Андреевичу и называет его "шефом". Не исключено, что это генпрокурор Руслан Кравченко, который отчество является Андреевичем.

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