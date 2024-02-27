Премьер Швеции считает, что отправка войск в Украину пока неактуальна.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину.

Как сообщает портал Dagens, Кристерссон сказал, что Швеция пока не рассматривает вопрос об отправке своих войск в Украину.

"Сейчас это вообще не актуально", - сказал он.

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Он подчеркнул, что каждая страна имеет право обсуждать собственные решения по размещению войск за пределами своих границ, что напрямую не влияет на НАТО в целом.

Кристерссон особо отметил заявление Франции о возможности ввода войск в Украину, принимая во внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность Франции сделать все возможное, чтобы не допустить победы России в войне.

В то же время он подчеркнул, что позиция Швеции заключается в том, что национальные решения по военным действиям не влияют на НАТО как организацию, и четко разграничил политические и военные стратегии Швеции и Франции.

Отправка войск НАТО в Украину

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-члены Североатлантического альянса и Евросоюза обсуждают возможность ввода своих войск в Украину.

По итогам встречи европейских лидеров в Париже президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных, однако единой позиции по этому вопросу не было.

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