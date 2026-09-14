Представительница МИД РФ Захарова высказалась в присущем ей стиле.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ отреагировало на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО сможет быстро победить россиян.

В частности, представительница МИД РФ Мария Захарова назвала слова польского министра "русофобией головного мозга", передают росСМИ. В своем заявлении она говорила, что Сикорский якобы сказал о возможной быстрой победе Польши над Россией. Хотя на самом деле он говорил о потенциальном конфликте РФ с НАТО.

В частности, польский министр подчеркнул преимущество Альянса в воздухе.

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"Если бы Россия напала мы бы действовали без ограничений и довольно быстро победили Россию. У нас бесспорное превосходство над Россией в авиации. Это около 2500 самолетов. Это бесспорное превосходство", - сказал глава МИД Польши.

Таким образом,слова "у нас" относились к НАТО, а не к Польше, у которой парк боевой авиации насчитывает до 80 самолетов.

Для сравнения, авиапарк России насчитывает около 300 боевых самолетов.

Заявление Захаровой появилось после того, как пропагандистские издания распространили искаженные слова Сикорского.

Атака на Ягодин

В ночь на 13 сентября Россия массировано атаковала западны области Украины. В районе пункта пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе прогремели взрывы, также сообщалось о возгорании АЗС.

Польша остро отреагировала на эту атаку. "Можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. Мы не можем исключать, что эскалация охватит и нашу территорию", - прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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