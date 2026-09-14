'Большой вызов': CBS раскрыл 'горькую правду' о ракетных арсеналах США

США, возможно, и обладают высокотехнологичным оружием, но не способны быстро пополнять его запасы.

Война в Украине и боевые действия против Ирана показали, что у американского военно-промышленного комплекса есть серьезные проблемы со скоростью производства боеприпасов. Об этом говорится в материале американского телеканала CBS.

Одним из самых ярких примеров являются ракеты-перехватчики Patriot. На предприятии Lockheed Martin в Арканзасе журналистам продемонстрировали современную версию этого оружия, предназначенную для уничтожения баллистических ракет. Перехват происходит путем непосредственного столкновения двух ракет на большой скорости.

Одна такая ракета стоит около 4 миллионов долларов. В настоящее время Lockheed Martin способна производить примерно 750 единиц в год. При этом только во время войны против Ирана США использовали около 1500 таких ракет.

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По оценке Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, общая стоимость боеприпасов, которые США уже применили против Ирана, составляет около 25 миллиардов долларов. Речь идет не только о Patriot, но и о других дорогостоящих системах, в частности о Tomahawk, THAAD и PrSM.

"Война в Украине стала сигналом тревоги, поскольку стало ясно, что у нас нет достаточных запасов или возможностей для поставок в условиях затяжного конфликта", – пояснил Кансиан.

По его словам, американского вооружения может хватить для продолжения нынешней войны против Ирана. Однако гораздо более серьезная проблема возникнет в случае длительного масштабного конфликта с Китаем:

"Мы можем обеспечить достаточное количество боеприпасов на месяц, но перейти ко второму, третьему или четвертому месяцу – это большой вызов".

США пытаются срочно нарастить производство

Пентагон опровергает утверждения о критическом дефиците боеприпасов, однако в то же время призывает оборонные компании перейти на фактически военные темпы производства.

Lockheed Martin планирует увеличить годовой выпуск ракет Patriot с 750 до 2000 единиц. Для этого компания увеличивает количество рабочих смен и внедряет автоматизацию.

Проблема заключается не только в финансировании. На изготовление самой ракеты требуется около шести недель, однако производство примерно 4000 деталей, из которых она состоит, может занимать до двух лет.

Компания зависит от сети из примерно 500–1000 поставщиков. Если хотя бы одна важная деталь задерживается, это может остановить весь производственный процесс.

Подобная ситуация наблюдается и с ракетными двигателями Patriot. Их производитель L3Harris почти вдвое увеличил выпуск и строит новый автоматизированный завод. В то же время его запуск ожидается лишь примерно через 16 месяцев.

Пентагон делает ставку на более дешtвые ракеты

Параллельно США пытаются создать оружие, которое можно производить значительно быстрее и дешевле.

Компания CoAspire разрабатывает крылатую ракету, стоимость которой составляет всего несколько сотен тысяч долларов. Она уступает дорогим аналогам по дальности и мощности, но еt главное преимущество – возможность массового производства.

Ракета состоит примерно из 200 деталей, часть которых представляет собой коммерческие компоненты. Пентагон планирует приобрести около 10 тысяч таких недорогих ракет у CoAspire и других стартапов.

По словам руководителя компании Дага Деннени, даже современным системам противовоздушной обороны будет чрезвычайно сложно справиться с атакой, если одновременно запустить тысячи относительно дешtвых ракет.

Таким образом, США пытаются изменить подход к вооружению: наряду с дорогими высокоточными системами создавать значительно более дешевые боеприпасы, которые можно производить тысячами.

В то же время быстро решить проблему дефицита не удастся. Кансиан оценивает, что для восстановления американских запасов до довоенного уровня может потребоваться от одного до пяти лет – в зависимости от конкретного типа боеприпасов.

Истощение арсеналов США – последние новости

Ранее Forbes писал, что США столкнулись с проблемой истощения запасов высокоточных ракет и средств противоракетной обороны из-за длительного использования оружия в войне с Ираном. Эксперты предупреждают, что восстановление американских арсеналов до довоенного уровня может занять несколько лет.

По данным аналитиков, по состоянию на 27 февраля у США было около 2330 ракет Patriot. К 27 июля это количество, по оценке CSIS, могло сократиться до 759–827 единиц.

Аналогичная ситуация с перехватчиками THAAD. Если в феврале их было около 452, то в конце июля оставалось примерно 234–278.

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