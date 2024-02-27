Политик отметил, что отдельные страны сами решают, какую помощь они предоставляют Украине.

Представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных. Единой позиции по этому вопросу не было.

"Самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину. И здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", - цитирует президента Польши Анджея Дуду Польское радио.

После встречи, он отметил, что никакого энтузиазма по поводу этой идеи не было.

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"Что касается деталей, отдельные страны сами решают, какую помощь они предоставляют Украине", - подчеркнул он.

Встреча лидеров в Париже - что известно

Лидеры из ЕС, США и Канады собрались в Париже 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту России Владимиру Путину о европейской решимости относительно поддержки Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что Россия непременно одержит победу в войне.

Французские официальные лица заявили, что конференция по безопасности в Мюнхене в начале этого месяца была пропитана "обреченностью и мрачностью", и что Макрон стремится развеять эти настроения.

При этом президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

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