По его словам, России нельзя позволить победить на поле боя.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом Эммануэлем Макроном не исключил возможности отправки военных в Украину.

"Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы", - заявил Атталь, цитирует Ouest-France.

Французский премьер подчеркнул, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО, потому что видят угрозу со стороны России.

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"Мы поддерживаем Украину с первого дня. Мы будем продолжать поддерживать украинцев", - добавил Атталь.

Будут ли воевать иностранные военные в Украине?

Лидеры из ЕС, США и Канады собрались в Париже 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту России Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что Россия непременно одержит победу в войне.

По итогам встречи президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных. Единой позиции по этому вопросу не было.

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