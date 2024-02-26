При этом Фицо подчеркнул, что Словакия не будет присылать своих военных на территорию Украины.

Несколько стран НАТО и ЕС рассматривают возможность ввода войск в Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как пишет Sky News, Фицо сказал, что "не может сказать, с какой целью и что они там будут делать", но узнал об этом из заметок в рамках подготовки к встрече европейских лидеров в Париже.

"Я ограничусь тем, что эти тезисы означают, что ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность введения своих войск в Украину на базе двусторонних соглашений", - сказал он.

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По его словам, такой шаг приведет к эскалации.

При этом Фицо подчеркнул, что Словакия не будет присылать своих военных на территорию Украины, взамен предложит Украине возможность обучать украинских военных, в частности, подразделения разминирования, на своей территории.

Фицо также заявил, что хочет открыть тему мирного плана в Париже. "Как это возможно, что у нас есть военный план, но нет мирного?", - сказал премьер Словакии.

Встреча европейских лидеров в Париже

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон собирает в Париже более 20 западных лидеров, чтобы послать сигнал России относительно неослабевающей европейской поддержки Украины.

Как отмечают источники, рабочая встреча не будет поводом для объявления о новых поставках оружия в Украину, а скорее для мозгового штурма по поиску путей повышения эффективности на местах, а также усиления координации между союзниками и Украиной. Одной из сфер, где может быть достигнут прогресс, является вопрос закупки сотен тысяч боеприпасов у третьих стран с целью поставки в Украину.

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