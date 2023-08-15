По его мнению, взрыв могли подготовить российские власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российские власти могли устроить теракт в Дагестане, чтобы запугать людей.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно вероятной подготовки россиянами провокации на Курской АЭС и того, насколько высока угроза того, что они действительно пойдут на такой шаг. Он отметил, что распространением такой информации Россия пугает свое население.

"Им с каждым днем все труднее и труднее держать (под контролем – УНИАН) свое население. Они должны постоянно находиться в напряжении. Потому что, если они будут расслаблены, они начнут что-то думать головой", - сказал Данилов.

Видео дня

Так, добавил он, россиян постоянно пугают, а также там "постоянно совершают те или иные террористические акты на территории страны". "Я более чем уверен: то, что произошло в Дагестане (вероятно речь идет о взрыве на АЗС в Махачкале – УНИАН), - это террористический акт, который совершила Российская Федерация", - отметил секретарь СНБО.

На вопрос о реальности все же провокаций на Курской АЭС, Данилов подчеркнул: "Я не знаю, какими надо быть больными для того, чтобы делать провокации на своей атомной станции. Еще раз подчеркиваю: мы не исключаем какого-либо развития событий, но мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не убиваем их детей, в отличие от них".

Он добавил, что если есть атаки Вооруженных сил Украины и Сил обороны, то речь идет исключительно об объектах военного назначения, а на другие объекты, ни на какие гражданские объекты "мы не нападаем". "Мы не уничтожаем школы, больницы, детские сады и тому подобное - то, что постоянно делает эта страна-террорист", - подчеркнул секретарь СНБО.

Провокация на Курской АЭС: что известно

В конце прошлого года сообщалось, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет. В разведке не исключали, что там могут хранить и иранские дроны.

Уже сегодня в центре национального сопротивления сообщили, что в Курской области готовятся к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на атомной электростанции.

Пожар в Махачкале: последние данные

Напомним, вчера вечером в Махачкале загорелось помещение автосервиса. Огонь перекинулся на автозаправку, а затем - и на жилые дома. Площадь пожара составляла 600 кв. м.

Сейчас известно, что в результате взрыва и пожара погибли 35 человек, еще более 100 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: