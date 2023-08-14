Огонь распространился на жилые дома.

В Махачкале вечером начался масштабный пожар, огонь распространился на жилые дома. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В сети появились видео пылающей автозаправочной станции, позже стало известно, что возгорание началось в здании автосервиса, расположенного рядом. По предварительным данным, погибли уже 10 человек, еще более 50 - пострадали.

В мэрии Махачкалы предупреждают, что на месте существует угроза повторного взрыва, людей отводят от места происшествия. По словам спасателей, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Обновлено в 23:45: Сообщается, что в момент взрыва мог полностью сгореть автобус с людьми. В российском МВД заявили, что на АЗС взорвались только две цистерны с топливом из восьми, поэтому существует риск повторных взрывов.

В Минздраве Дагестана говорят, что пострадали 20 человек, тем временем Telegram-каналы пишут о 70 пострадавших, среди них дети. 13 автомобилей полностью сгорели, ещë более 40 - получили повреждения.

В экстренных службах сообщили, что взорвались две цистерны на АЗС, после чего горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей в радиусе 50 метров, которые пришли посмотреть на пожар в автосервисе.

Пожары в России: последние новости

Сегодня вечером стало известно о мощных взрывах на территории Талинского нефтяного месторождения (Ханты-Мансийский автономный округ). Сообщалось, что пострадавших рабочих госпитализировали с тяжелыми ожогами, на месте начался пожар.

Ранее в Подмосковье возник сильный пожар на база строительных материалов.

В начале месяца сообщалось, что на территории российской Республики Саха действовали 98 природных пожаров, огонь охватил более 120 тысяч гектар леса.

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