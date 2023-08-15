В Махачкале пострадали более 100 человек, десятки из них - "минусовались".

В российском городе Махачкала, который является столицей Республики Дагестан, подскочило число жертв пожара на автозаправочной станции.

Во время аварийно-спасательных работ нашли тела еще трех человек, сообщает МЧС РФ. "По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло", - отметили спасатели.

В Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС власти Дагестана решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

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Стоит отметить, что Махачкала находится на берегу Каспийского моря. Примечательно, что РФ часто отправляет свои бомбардировщики в Каспийское море и оттуда запускает ракеты по мирным украинским городам. В результате таких подлых атак есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Взрыв и пожар в Махачкале - что сообщалось

Вечером 14 августа стало известно, что в Махачкале на АЗС был мощный взрыв, и начался пожар. В сети сообщили, что огонь распространился на жилые дома. Спасатели уточнили, что площадь возгорания составляля 500 квадратных метров.

По сведениям российского МВД, на заправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, поэтому могли быть повторные взрывы. По предварительным сведениям, мог сгореть автобус с людьми.

В Центре медицины катастроф сообщали о 12 жертвах и 50 пострадавших. Утром 15 августа появилась информация, что жертвами стали 27 человек.

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