В российском городе Махачкала, который является столицей Республики Дагестан, подскочило число жертв пожара на автозаправочной станции.
Во время аварийно-спасательных работ нашли тела еще трех человек, сообщает МЧС РФ. "По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло", - отметили спасатели.
В Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС власти Дагестана решили ввести режим чрезвычайной ситуации.
Стоит отметить, что Махачкала находится на берегу Каспийского моря. Примечательно, что РФ часто отправляет свои бомбардировщики в Каспийское море и оттуда запускает ракеты по мирным украинским городам. В результате таких подлых атак есть много разрушений, жертв и пострадавших.
Взрыв и пожар в Махачкале - что сообщалось
Вечером 14 августа стало известно, что в Махачкале на АЗС был мощный взрыв, и начался пожар. В сети сообщили, что огонь распространился на жилые дома. Спасатели уточнили, что площадь возгорания составляля 500 квадратных метров.
По сведениям российского МВД, на заправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, поэтому могли быть повторные взрывы. По предварительным сведениям, мог сгореть автобус с людьми.
В Центре медицины катастроф сообщали о 12 жертвах и 50 пострадавших. Утром 15 августа появилась информация, что жертвами стали 27 человек.