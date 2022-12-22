По его словам, надо "готовиться к войне, если хочешь мира".

Беларуский диктатор Александр Лукашенко собрал силовиков и военных для обсуждения внезапной проверки боевой готовности армии и переброски части техники ближе к границе с Украиной. По его словам, "соседи готовы развернуть агрессию" против Беларуси.

"Хочешь мира - готовься к войне... Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим обучение. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместная группировка вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка", - заявил Лукашенко, передает его пресс-служба.

Диктатор заверил, что в переброске войск ближе к границе с Украиной нет "никакого другого замысла, никакой конспирологии". Впрочем, он не может исключать, что против Беларуси "может быть развернута агрессия". Более того, Лукашенко уже якобы видит "такую готовность со стороны соседей". Именно по этой причине началась внезапная проверка сил немедленного реагирования.

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Недавно Путин прилетал в Минск на встречу с Лукашенко. После переговоров диктаторов было зафиксировано перемещение беларуской техники к границе с Украиной.

21 декабря беларуские власти ограничила доступ к трем районам Гомельской области, с которых в феврале начиналось наступление русской армии на Киев. Речь идет о Лоевском, Брагинском и Хойникском районах, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

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