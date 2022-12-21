Ограничения якобы не распространяются на лиц, въезжающих в пограничную полосу для служебных обязанностей, к месту своего жительства и родственников.

Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Как сообщает подконтрольное режиму Лукашенко государственное агентство "БелТА", со ссылкой на постановление Совета министров Беларуси, ограничения носят временный характер.

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в приграничной полосе в пределах Лоивского, Брагинского и Хойницкого районов Гомельской области", - говорится в документе.

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Ограничения якобы не распространяются на лиц, въезжающих в пограничную полосу для служебных обязанностей, к месту своего жительства и родственников.

Добавим, что именно из этих районов российские оккупанты наступали на Киевскую и Черниговскую области 24 февраля.

Угроза из Беларуси

19 декабря, впервые с 2019 года, российский диктатор Путин посетил с визитом в Минск. Также с ним приехали российские министр обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко критические для Украины решения не принимались.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на боевое дежурство вышли переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер".

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