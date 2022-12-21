Российские боевики могут быть переодеты в украинскую форму для осуществления провокации на украинско-белорусской границе.

Российские наемники из частных военных кампаний могут обстрелять Беларусь, чтобы потом обвинить в этом Украину.

В частности, согласно сообщению местного подполья наемники ЧВК "Лига" (входит в состав ЧВК "Вагнер") прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации.

"Наемники разделены на две группы по 80-90 человек и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями", - говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

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В то же время Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет о именно тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию беларуского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Также сказано, что "Гардсервис" не просто частное охранное предприятие.

"Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки беларуских спецназовцев", - отмечается в сообщении.

Угроза из Беларуси

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 декабря, беларуские власти ограничили доступ к трем районам Гомельской области, с которых в феврале начиналось наступление русской армии на Киев. Речь идет о Лоевском, Брагинском и Хойникском районах, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

Недавно Путин прилетал в Минск на встречу с Лукашенко. После переговоров диктаторов было зафиксировано перемещение беларуской техники к границе с Украиной.