В этот раз беларуский диктатор карту показать не обещал, но направления, с которых западные страны якобы готовят нападение на Россию он назвал.

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Запада якобы разрабатывают стратегические планы "нападения на Россию".

По его мнению, такое нападение якобы планируется через территории Беларуси и Украины, пишет "Белта".

"В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется, - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

Напомним, в марте беларуский диктатор заявлял, что Украина "хотела напасть на Беларусь", поэтому Россия напала на нее. Он назвал нападение РФ на Украину было "превентивным". Лукашенко заявил, что принес на встречу с Путиным "карту, которая раскрывает планы нападения на Беларусь".

"Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение... И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу - карту привез, они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали...", - сказал Лукашенко.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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