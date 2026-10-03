В Киеве могут работать скрытые ретрансляторы для вражеских 'Шахедов', – Флэш

Эксперт предполагает, что в Киеве могут действовать 1–3 ретранслятора противника, обеспечивающие "Шахедам" кратковременный канал управления для корректировки ударов.

В Киеве могут использоваться радиоретрансляторы противника, которые обеспечивают временный канал управления ударными беспилотниками "Шахед" для корректировки их ударов. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его мнению, таких ретрансляторов может быть немного – вероятно, от одного до трёх. Эти средства связи сложно обнаружить, однако их необходимо искать. Пока ретрансляторы работают, блокировка Киева средствами радиоэлектронной борьбы, по мнению Флэша, не будет достаточно эффективной.

Бескрестнов утверждает, что на возможность использования ретрансляторов указывают, в частности, удары по Киеву.

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"Неужели примера управляемого удара по СБУ недостаточно?" – написал он.

Он отметил, что в момент этого удара в небе не было других "Шахедов"-ретрансляторов. Также, по его словам, он проанализировал другие удары по киевским мостам и возможность организации дальних каналов МЭШ на территории России в эти моменты.

По мнению Флэша, наличие онлайн-управления беспилотниками непосредственно до момента удара может объяснять возможность точного поражения конкретных элементов мостов.

"Без стабильного онлайн-управления непосредственно до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно", – отметил он.

Отдельно автор обратил внимание на фотографии средств противовоздушной обороны на мостах Киева, которые, по его словам, активно обсуждают российские информационные каналы.

"Потому что информационно скрыть от противника "Гепард" на мосту, через который ежедневно проезжают десятки тысяч людей, невозможно", – написал он.

Он предположил, что при наличии онлайн-управления "Шахедами" под ударом могут оказаться не только киевские мосты, но и средства ПВО.

"Пусть я ошибусь в своем мнении о ретрансляторах…", – добавил он.

Флэш также отметил, что специалисты исследуют обломки сбитых беспилотников. По его словам, в ходе этого анализа других "секретных" средств связи, в частности LTE, "Рассвет" или других упомянутых им вариантов, не обнаружили.

Атаки на Украину – последние модернизации "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, 30 сентября оккупанты впервые применили реактивный дрон с особым кумулятивно-режущим боезарядом специальной нагрузки, вероятно, для нанесения ударов по высоковольтным опорам и железным мостам.

Впоследствии стало известно, что в украинском небе появились "Шахеды" с необычной конструкцией на корпусе. В частности , на корпусах которых видны по два характерных элемента, напоминающих "усы" – у обычных "Шахедов" таких особенностей нет.

По словам Флэша, Россия производит более 3000 реактивных БПЛА "Герань" ежемесячно.

Украинские производители ещё зимой заявляли оготовности перехватчиков, способных сбивать российские реактивные дроны. В ходе испытаний в боевых условиях выяснилось, что создать аппарат, который просто быстро летает, недостаточно.

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