Умер Анатолий Кашпировский. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Умер Анатолий Кашпировский
11:43, 03.10.260 мин.
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