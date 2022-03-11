Белорусский диктатор заявил, что нападение РФ на Украину было "превентивным".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время брифинга по итогам встречи с президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным заявил, что Украина "хотела напасть на Беларусь", поэтому Россия напала на нее.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 11 марта, информирует государственное белорусское издание "БелТа".

Во время переговоров Путин и Лукашенко обсуждали "ситуацию в регионе и в Украине", а также "актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзного сотрудничества, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления".

Лукашенко заявил, что принес на встречу с Путиным "карту, которая раскрывает планы нападения на Беларусь".

"Они готовились не только к удару на Донбассе. Они создали позиции для удара по Беларуси. Если бы Россия не нанесла превентивный удар, Украина бы напала на Беларусь", – заявил он.

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