Саммит с Трампом: Си просил о 'необычных' перерывах и опирался на жену, – WSJ

Китайская делегация настояла на выделении отдельной комнаты для отдыха Си и оставила в его графике пятичасовой перерыв, сократив время переговоров с Трампом.

Во время визита в Вашингтон китайская сторона настаивала на необычном графике для Си Цзиньпина, предусмотрев для него длительные перерывы на отдых. По словам людей, знакомых с подготовкой визита, это позволило увидеть редкие признаки физической уязвимости 73-летнего китайского лидера, пишет The Wall Street Journal.

Одним из требований Пекина стало обустройство отдельной комнаты в Западном крыле Белого дома, где Си мог отдыхать между мероприятиями. Находиться там вместе с ним разрешалось только его супруге Пэн Лиюань. Даже Цай Ци, руководитель аппарата Си, не имел доступа к этой комнате, которую называли "комнатой ожидания".

В графике Си появился пятичасовой перерыв

Примерно за месяц до начала поездки китайская передовая делегация также отказалась от рабочего обеда между Си и президентом США Дональдом Трампом, который планировалось провести 24 сентября – в единственный полный день саммита.

Видео дня

Китайские представители сообщили американским коллегам, что хотели бы оставить больше времени для отдыха Си. В результате в программе визита, который длился чуть более двух суток, образовался перерыв примерно на пять часов.

Кроме того, китайская сторона не запланировала никаких мероприятий для Си на вечер дня прибытия. А 25 сентября, в последний день визита, он провел в Национальном архиве всего около 10 минут – значительно меньше, чем планировали американские чиновники.

В то же время Си перед этим совершил примерно 14-часовой перелет из Пекина в Вашингтон, а смена часовых поясов могла повлиять на график его первого дня.

Во время мероприятий Си опирался на супругу

Несмотря на торжественный характер государственного визита, его график, по словам собеседников, составляли с учетом того, сколько времени китайский лидер может стоять и какое расстояние пройти без перерыва.

На видеозаписях из Вашингтона также были заметны осторожные движения Си. Когда он спускался по трапу самолета на авиабазе Эндрюс, то одной рукой держался за поручень, а другой – за руку Пэн Лиюань.

Через два дня, поднимаясь вместе с Трампом и первой леди в Национальный архив, Си снова держал Пэн за руку. На видео казалось, что он использует её для физической поддержки.

Китайские государственные СМИ вырезали эти моменты из материалов, транслировавшихся в прайм-тайм. В то же время то, что Си часто держит жену за руку на официальных мероприятиях, государственные СМИ подают как проявление близости и преданности супругов.

Такого не делали даже для предшественников Си

Деннис Уайлдер, бывший старший директор по вопросам Китая в Совете национальной безопасности США, который организовывал государственные визиты при администрации Джорджа Буша-младшего, назвал создание специальной комнаты для отдыха беспрецедентным.

По его словам, при организации визитов премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзумы, премьер-министра Австралии Джона Говарда и предшественника Си – председателя КНР Ху Цзиньтао – подобная практика не применялась.

Уайлдер также обратил внимание на сокращенный график встречи Трампа и Си. Их двусторонние переговоры 24 сентября начались ближе к полудню и завершились уже в первой половине дня. После этого Си покинул Белый дом и вернулся лишь на официальный ужин.

"Это чрезвычайно мало для такого саммита", – отметил Уайлдер, комментируя время, отведенное на переговоры между лидерами двух крупнейших экономик мира.

Вопросы о здоровье Си возникают не впервые

Предположения о физическом состоянии китайского лидера появлялись и раньше. В частности, во время европейского турне 2019 года на видео было видно, как Си идёт, слегка прихрамывая, и опирается на подлокотники кресла.

Перед визитом в Вашингтон также сообщалось о подобных опасениях. По данным The Wall Street Journal, на саммите БРИКС в Индии в начале сентября Си пропустил торжественный ужин с участием президента России Владимира Путина и других мировых лидеров из-за плохого самочувствия.

В то же время Си продолжает концентрировать значительную политическую власть в Китае и не определил преемника. Он одновременно занимает должности генерального секретаря Коммунистической партии Китая, председателя КНР и председателя Центрального военного совета. Вопрос его здоровья имеет значение не только с личной точки зрения, но и для будущего политического руководства страны.

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