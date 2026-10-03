Конец бюджетных смартфонов: цены на модели Samsung и Google резко выросли

На фоне роста цен покупателям недорогих устройств все чаще приходится рассматривать подержанные смартфоны как альтернативу новым моделям.

В сети обратили внимание, что Samsung и Google начали повышать стартовые цены на свои бюджетные смартфоны. В случае отдельных моделей подорожание уже достигает $100, а одной из главных причин называют кризис оперативной памяти, который затрагивает производителей по всему миру.

У Samsung цены выросли на всю линейку Galaxy A. Например, Galaxy A17 5G подорожал с $200 до $270, Galaxy A27 5G – с $350 до $380, Galaxy A37 5G – с $450 до $490, а Galaxy A57 5G – с $550 до $600. При этом Galaxy A17 5G уже дорожал в августе, а нынешнее повышение стало для производителя вторым за неделю.

У Google стоимость Pixel 10a выросла сразу на $100. Компания представила недорогой телефон в марте по рекомендованной цене $499, однако теперь его стартовая стоимость составляет $599. В Канаде подорожание оказалось еще заметнее: с 679 до 849 канадских долларов.

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Аналитики отмечают, что проблема может оказаться долгосрочной. Даже если дефицит оперативной памяти начнет ослабевать в течение года благодаря увеличению производства в Китае, цены могут оставаться высокими еще долго. По более пессимистичному сценарию дефицит и высокие цены на RAM сохранятся вплоть до 2030 года.

Это также означает, что следующие поколения бюджетных смартфонов Samsung и Google могут сразу выйти по более высоким ценам. На фоне этого покупка подержанного устройства становится одним из способов сэкономить при выборе недорогого смартфона.

Бюджетные смартфоны стоимостью до $200 уже в следующем году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть с прилавков. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем ИИ, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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