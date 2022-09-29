Секретарь СНБО не верит, что Лукашенко примет такое решение.

В случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Настоящему времени.

"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему", - сказал Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО не верит, что Лукашенко примет такое решение.

"Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", - добавил он.

Угроза наступления из Беларуси: что известно

В Беларуси уже полгода продолжаются военные учения - это значит, что войска полгода находятся в состоянии боевой готовности.

Украинцев предупредили о возможных провокациях на украинско-беларуской границе. В Минск прибыли российские наемники ЧВК "Лига".

Также стало известно, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры Беларуси, что может свидетельствовать о подготовке к приему из РФ воинских эшелонов.

В Беларуси объявили о проведении внезапной проверки воинской части № 06752, которая расположена в Мачулищах вблизи Минска.