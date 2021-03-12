В стране несколько дней не будут работать магазины, а также будет ограничено движение между городами.

В Италии введет общенациональный локдаун на пасхальные праздники, чтобы справиться с новой вспышкой коронавируса и госпитализаций.

Читайте такжеНа севере Италии обнаружили мутацию COVID-19, которая может быть устойчивой к вакцинамОб этом говорится в проекте указа, передает ЕвроПравда со ссылкой на Reuters.

Магазины, которые не специализируются на продаже товаров первой необходимости, будут закрыты по всей стране с 3 по 5 апреля.

В эти дни итальянцам будет разрешено покидать свои дома только с целью работы, по состоянию здоровья или из-за чрезвычайных обстоятельств.

В проекте указа также сказано, что с понедельника будут ужесточены ограничения в "желтых" регионах страны с низким уровнем риска. В этих регионах движение между городами будет строго ограничено, рестораны и бары закроют.

Ожидается, что указ будет утвержден позже в пятницу.

Коронавирус в Италии

Италия в четверг зарегистрировала почти 26 тыс. новых случаев коронавируса и 373 случая смерти.

В начале этого месяца правительство Марио Драги усилило ограничения для "красных зон". Там закрыты не только бары, рестораны, магазины и средние школы, но и начальные школы. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая