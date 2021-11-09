Силовики делили людей на группы по пять-семь человек и инструктировали, как попасть в Литву.

Правительство Литвы введет чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах. Причиной тому стало скопление тысяч мигрантов на белорусско-польской границы.

Об этом сообщает Delfi.

МВД Литвы уже подготовил документ, согласно которому режим ЧП должны ввести 10 ноября и продлится он один месяц. При этом режим ЧП будет действовать на всем участке границы Литвы с Беларусью, а это более 678 км.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Гедрюс Мишутис заявил, что ночью белорусские силовики с оружием и в экипировке поделили мигрантов на группы по пять-семь человек и инструктировали по вопросу пересечения границы.

Читайте такжеМигранты на польской границе пускали в глаза мальчика сигаретный дым, чтобы тот заплакал на камеру (видео)Сами мигранты рассказали, что они находились в лесу, когда прибыли белорусские военные и приказали собраться, чтобы отвезти их в Польшу.

"Мы, находившиеся вдали от лагеря, а не прямо на дороге, сидели в их больших машинах, все - дети, семьи, пятьсот человек. Сказали подняться, сказали отвезти в Польшу. Люди начали плакать, прося, чтобы их не увозили, не отделяли от других семей в лагере. Тогда белорусские пограничники вытащили оружие и начали стрелять в воздух. Нас усадили и куда-то везли около часа", - приводят СМИ слова одного из нелегалов.

По предварительным данным, вывезли около 500 человек, среди которых дети, женщины и пожилые люди.

В свою очередь в Польше заявили, что на белорусско-польской границе находятся 3-4 тысячи человек, а всего на территории Беларуси их около 10 тысяч. При этом к охране границы Польша привлекла 12 тысяч военных, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячи полицейских и 250 сотрудников антитеррористического подразделения.

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Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что задержанные на месте мигранты, незаконно пересекающие границу, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов. Вчера стало известно, что сотни мигрантов из Беларуси отправились на "штурм" польской границы.

Автор: Анастасия Горбачева