Ни Россия, ни Китай не хотят окончания войны в Украине, но по разным причинам, - BI

Китай получает больше выгоды от продолжающейся войны, чем после ее завершения.

Правитель РФ Владимир Путин прибыл в Китай в сопровождении большой делегации. Это его первая официальная поездка за границу после переизбрания на пятый срок. Перед визитом к Си Цзиньпину диктатор сменил министра обороны - теперь ведомством будет руководить экономист Андрей Белоусов.

Как пишет Business Insider, Китай является важнейшим рынком для России, но Путин не просто ухаживает за Си для экономической поддержки. Российский лидер также налаживает стратегические отношения.

"Два государства являются союзниками не потому, что они разделяют какое-то особое культурное или идеологическое родство; скорее, они объединились из-за старой поговорки, что "враг моего врага - мой друг" Их партнерство в основном практически - базируется на принципах жесткой власти, лишенных идеологического притворства или позерства", - сказала Челс Михта из Центра анализа европейской политики (CEPA) Видео дня

Как отметила эксперт, обе стороны считают, что они больше выиграют от продолжения совместной работы, чем рискуют потерять. Путину нужно уравновесить влияние Китая на российскую экономику. Российская экономика осталась устойчивой в условиях санкций Запада, которые действовали более двух лет, частично благодаря стимулированию государственных субсидий и производства в военное время. В то же время российская экономика настолько управляема войной, что не может позволить себе проиграть в конфликте.

Но Россия также стала все больше зависеть от Китая после начала войны в Украине. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордного уровня в 240 миллиардов долларов, что на 26% больше, чем в 190 миллиардов долларов годом ранее.

"Справедливо сказать, что без экономической поддержки Китая Россия не смогла бы выдержать экономические санкции, наложенные на нее Западом после тотального вторжения Путина в Украину", - написала Михта.

Однако бум торговли больше служил интересам Китая, чем России, ставя Москву во все более зависимое положение. Например, Россия сейчас экспортирует сырье в Китай, тогда как Китай отправляет готовую продукцию, особенно автомобили, в Россию.

Ключевым пунктом повестки дня Путина в Китае было бы заставить китайцев одобрить предложенный новый газопровод из Сибири в Китай, поскольку Россия потеряла свой рынок для Европы из-за санкций.

"Продавая Китаю большие объемы дешевого газа, Россия может потенциально связать Пекин в более тесный геополитический альянс. Убедить Китай взять на себя обязательства по такому крупному проекту во время войны было бы геополитическим переворотом для Москвы, демонстрируя Западу и Глобальному Югу, что она способна углубить свои энергетические отношения с Китаем, несмотря на войну", - пишут в среду аналитики Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Но Китай фактически не нуждается в большем количестве газа раньше середины 2030-х годов, поэтому время на стороне Пекина.

Китай говорит, что хочет мира, но имеет больше выигрыша от продолжающейся войны

Пекин призвал к миру в Украине и выдвинул предложение, которое некоторые аналитики считают размытым. Однако некоторые аналитики говорят, что Китай может больше выиграть от войны.

"Постоянная поддержка Киева со стороны Америки - и, следовательно, неспособность России обеспечить свои достижения в короткий срок - на самом деле в интересах Пекина. Прекращение помощи США сработает против Китая, поскольку крах Украины остановит - или по крайней мере замедлит - сползание Москвы к вассальной зависимости от Пекина", - написала Михта.

Россия, которая становится все более зависимой, может предложить Пекину ключевые военные технологии, помогая Китаю достичь огромных успехов в этом секторе. Все более тесные отношения России и Китая являются проблемой для Запада.

"Сейчас единство целей между автократическими государствами создало самые тесные отношения за десятилетия. Китай и Россия формируют партнерство, которое все больше напоминает альянс великих держав", - написала Михта.

В частности, Пекин нацелился дальше, чем Россия, которая больше заинтересована в изменении отношений сил в Европе.

"Пекин преследует гораздо более амбициозный проект, направленный на изменение основ глобального порядка, раз и навсегда положив конец эпохе всемирного господства Запада", - добавила она.

Визит Путина в Китай

В четверг, 16 мая, диктатор Владимир Путин прилетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином. Цель визита - подчеркнуть тесные отношения лидеров и усилить поддержку Китаем экономики России во время войны.

Ранее УНИАН писал, что экономическая "дружба" Китая и России может всколыхнуть мир. Торговые связи между двумя странами укрепились, как и геополитические амбиции Пекина. Растущая зависимость Москвы от Китая не слишком беспокоит Кремль.

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