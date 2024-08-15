Официальные лица в Вашингтоне все чаще публично хвалят неожиданное вторжение Киева на российскую территорию, поскольку Украине удалось поставить в неловкое положение Путина, подорвать военную стратегию Кремля и захватить большие участки земли вдоль границы, пишет Politico.
Издание напоминает, что президент Джо Байден заявил, что продвижение Украины на территории России поставило Москву в затруднительное положение, одновременно признав, что США ведут переговоры с Киевом, поскольку вторжение продолжается.
"Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами", - отметил Байден.Видео дня
Слова поддержки Украины прозвучали и от других официальных лиц США.
В Politico напомнили, как сенатор Ричард Блюменталь заявил, что военные чиновники США "впечатлены и немного озадачены" украинской операцией, "потому что они сделали это так хорошо".
Похвалил украинские силы председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол:
"Я думаю, это послание украинцев: "Послушайте, если вы дадите нам то, что нам нужно для победы, мы сможем победить".
Также поддержку украинской операции на территории России выразил член палаты представителей Джимми Панетта:
"Очевидно, что это укрепит моральный дух Украины, украинского народа, особенно с учетом того тяжелого лета, которое они пережили. Это показывает, что они могут начать наступление, демонстрируя Западу, что они могут сражаться".
В Politico добавили, что вторжение Украины знаменует собой второе лето подряд, когда Путин подвергается серьезному военному унижению. И этот толчок безусловно укрепит позиции Киева.
На фоне всего этого в адрес США звучат призывы усилить поддержку Украины перед лицом будущих успехов, пишет издание.
"Зеленский будет иметь хотя бы некоторую поддержку в Вашингтоне, когда Конгресс вновь соберется в сентябре", - говорится в статье.
Военная операция ВСУ в Курской области России
Напомним, издание Financial Times сообщило, что представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области.
Отмечалось, что факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской военной разведке.