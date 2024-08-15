ВСУ продолжают прог=двигаться в Курской области РФ.

Официальные лица в Вашингтоне все чаще публично хвалят неожиданное вторжение Киева на российскую территорию, поскольку Украине удалось поставить в неловкое положение Путина, подорвать военную стратегию Кремля и захватить большие участки земли вдоль границы, пишет Politico.

Издание напоминает, что президент Джо Байден заявил, что продвижение Украины на территории России поставило Москву в затруднительное положение, одновременно признав, что США ведут переговоры с Киевом, поскольку вторжение продолжается.

"Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами", - отметил Байден. Видео дня

Слова поддержки Украины прозвучали и от других официальных лиц США.

В Politico напомнили, как сенатор Ричард Блюменталь заявил, что военные чиновники США "впечатлены и немного озадачены" украинской операцией, "потому что они сделали это так хорошо".

Похвалил украинские силы председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол:

"Я думаю, это послание украинцев: "Послушайте, если вы дадите нам то, что нам нужно для победы, мы сможем победить".

Также поддержку украинской операции на территории России выразил член палаты представителей Джимми Панетта:

"Очевидно, что это укрепит моральный дух Украины, украинского народа, особенно с учетом того тяжелого лета, которое они пережили. Это показывает, что они могут начать наступление, демонстрируя Западу, что они могут сражаться".

В Politico добавили, что вторжение Украины знаменует собой второе лето подряд, когда Путин подвергается серьезному военному унижению. И этот толчок безусловно укрепит позиции Киева.

На фоне всего этого в адрес США звучат призывы усилить поддержку Украины перед лицом будущих успехов, пишет издание.

"Зеленский будет иметь хотя бы некоторую поддержку в Вашингтоне, когда Конгресс вновь соберется в сентябре", - говорится в статье.

Военная операция ВСУ в Курской области России

Напомним, издание Financial Times сообщило, что представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области.

Отмечалось, что факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской военной разведке.

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