Украина ведет исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, отметили в Офисе президента.

В приграничных регионах России, в частности в Курской области, украинцы занимаются исключительно охранными задачами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в социальной сети X.

"Украина не заинтересована в оккупации этих территорий. Но она заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, оттеснении остатков российских войск за пределы артиллерийских и баллистических ракетных ударов по украинской территории, образовании пояса безопасности вокруг границ Украины, уничтожении военной материально-технической базы и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры и места сосредоточения техники)", - заявил Подоляк.

Также чиновник отметил, что Украина и Россия ведут разные войны, которые имеют четкое юридическое определение.

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"Если Россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирного населения и оккупации ее территории, что является безусловным военным преступлением, то Украина ведет исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, что является ее безусловным правом", - подытожил Подоляк.

Операция в Курске - последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов. В то же время россияне роют окопы и боятся, что ВСУ расширят прорыв.

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции - "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

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