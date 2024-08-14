Байден сказал, что американские чиновники находятся в постоянном контакте с Украиной.

Президент США Джо Байден впервые открыто прокомментировал операцию ВСУ в Курской области. Как пишет Reuters, отвечая на вопросы журналистов, Байден сказал, что американские чиновники находятся в постоянном контакте с украинцами по поводу этого шага, и что в течение последних шести-восьми дней его каждые четыре-пять часов информируют о действиях Украины.

"Это создает настоящую дилемму для Путина", - сказал он, комметируя вторжение Украины на территорию России.

В Белом доме отмечали, что Украина не уведомила США заранее о своем вторжении. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заявила, что Вашингтон не принимал участия в операции.

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"Мы не принимали никакого участия. Мы продолжим обсуждать с украинцами их подход, но говорить об этом должны они сами", - добавила она.

Официальный представитель США ранее заявил, что цель вторжения украинских войск в Курск, по-видимому, заключается в том, чтобы заставить Россию вывести войска с территории Украины, однако, отмечают американские чиновники, цели президента Украины Владимира Зеленского пока не ясны на 100%.

Бои в Курской области - новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В то же время, как пишет The Economist, у ВСУ есть три возможных сценария действий - попытаться удержать захваченную территорию или даже продвинуться дальше, отступить к границе, сохранив войска и технику для попыток вернуть украинскую территорию в следующем году. И третий, самый вероятный - частичный отвод войск на более защищенную позицию вблизи украинской границы.

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