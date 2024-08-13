В итоге стало очевидным, что границы России защищает не российская армия, а премьер-министр Великобритании и президент США, говорит обозреватель.

Успешное вторжение ВСУ в Курскую область России унизило не только российского диктатора Владимира Путина, но и западных союзников Украины, которые заставляют ее воевать с руками, связанными за спиной. Такое мнение в авторской статье для The Telegraph высказал отставной полковник британской армии Ричард Кэмп.

"Этот смелый шаг (наступление в Курской области - УНИАН) разоблачает трусость союзников Украины. Путин сказал своим чиновникам: "Запад воюет с нами руками украинцев". Если так, то они продолжают быть привязанными за спиной Киева", - пишет военный эксперт.

Он отметил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow могут значительно усилить ВСУ в этой битве, нанося убийственные удары по российским подкреплениям на марше. Но британское правительство разрешения на это не дает. Так же как США до сих пор запрещают использовать для ударов по РФ ракеты ATACMS.

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Существование этого запрета Кэмп сравнивает с абсурдной ситуацией: если бы во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль запретил английским и американским самолетам бомбить Германию.

"Это была жалкая история на протяжении всей войны, когда западные союзники вырабатывали политику не на основе жизненно важных оборонных потребностей Украины, а из безосновательного страха российской мести", - пишет отставной полковник, называя каждый шаг Запада в поддержке Украины "неохотным, половинчатым, неадекватным и охваченным страхом".

Кэмп отметил, что сенсационный успех Украины на Курщине стал возможным только потому, что Россия оставила границу почти голой, направив все силы в саму Украину.

"Как такое может быть в стране, которая воюет со своим соседом? Это было возможно только потому, что Путин знал, что его территория остается практически неуязвимой для нападения из-за ограничений Запада на использование украинского оружия. (...) Реальность такова, что робость Запада защищала российскую территорию", - пишет военный аналитик.

Полковник акцентировал, что Украина уже контролирует более тысячи квадратных километров "святых святынь России", но ядерные ракеты до сих пор не посыпались на Киев.

"Правда заключается в том, что если бы Украине позволили эскалировать с самого начала, она могла бы уже приблизить войну к концу на выгодных для Киева условиях. Время покажет, уже слишком поздно для этого, или это дерзкое нападение может стать переломным моментом", - резюмирует он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, бывший посол США в Москве Джон Салливан считает "лучшим" возможным финалом войны в Украине заморозку конфликта на текущей линии соприкосновения. По его мнению, на лучшее Украине нечего надеяться, потому что Россия готова идти на любые жертвы ради уничтожения Украины.

Также мы рассказывали, что западные таки же обозреватели критикуют США за трусость и наложенные на Украину ограничения в использовании предоставленного оружия. Именно поэтому вторжение в Курскую область стало такой сенсацией, хотя подобные траанскордонные атаки являются нормой на войне.

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