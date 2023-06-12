Итальянский политик запомнился многочисленными скандалами и дружбой с российским диктатором Путиным.

В возрасте 86 лет ушел из жизни бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, известный многочисленными скандалами и тесными связями с российский диктатором Владимиром Путиным. УНИАН напоминает, чем запомнился итальянский политик и медиамагнат.

От строительного бизнеса до большой политики - главное из биографии Берлускони

Будущий глава итальянского правительства родился в семье банковского служащего из Милана. Получил образование по направлению прикладной юриспруденции, два десятка лет посвятил строительной индустрии. В 1970-х Берлускони резко изменил вид деятельности и сконцентрировался на развитии коммерческого телевидения. В 1980-м он создал первую национальную коммерческую телевизионную сеть в Италии Canale 5. в последующие 4 года создал еще два телеканала – Italia 1 и Retequatro.

Дела только пошли вверх с основанием компании Pubitalia'80, занимавшейся созданием рекламы. Также Берлускони владел контрольным пакетом акций национальной ежедневной газеты Il Giornale и популярным журналом о музыке и телевидении TV Sorrisi e Canzoni, благодаря чему укрепил позиции и в мире печатной прессы.

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В конце концов медиапроекты Берлускони (сюда вошли и телеканалы во Франции, Германии, Испании) были объединены в Fininvest holding company. В начале 90-х Fininvest уже была второй крупнейшей медиагруппой Европы.

В 1990-х Берлускони решил оставить бизнес ради политики. В западных СМИ используется термин "берлусконизм" которым описывают политические позиции итальянца как смесь консерватизма, популизма и политики экономического невмешательства (Laissez-faire). Такое же название имеет популистское движение, сущность которого заключается в том, что "бизнесмен-миллиардер и телеведущий" обещает использовать свои уникальные навыки, чтобы "представлять интересы простых людей".

Политическая партия "Вперед, Италия" (итал. Forza Italia), основанная Берлускони, в 1994 году прошла в парламент с впечатляющими результатами. В мае того года президент Италии поручил Берлускони сформировать новое правительство. Оно продержалось только до 1995 года.

После пяти лет в оппозиции Берлускони вернулся в премьерское кресло. Второй премьерский срок пришелся на экономический кризис на фоне вхождения Италии в еврозону и связанные с ним массовые протесты. Недовольство итальянцев усиливал внешнеполитический курс Берлускони, который оказывал активную поддержку США в Афганистане, а затем в Ираке.

В 2006-м Берлускони, потерпев сокрушительное поражение на выборах, ушел с должности, но политическую карьеру не завершил – стал депутатом Европарламента от своей партии.

В 2008-м итальянец снова вернулся в правительство – с новой партией "Народ свободы" (в ее основе – коалиции "Вперед, Италия" и правой партии "Национальный альянс"). Так Сильвио Берлускони стал единственным государственным политиком, которому удалось за 14 лет трижды возглавить итальянское правительство.

Уже в следующем году вокруг Берлускони разгорелся ряд скандалов с сексуальным подтекстом: жена обвинила в супружеских изменах, пресса - в связях с несовершеннолетней, продвижении женщин в Европарламент и организации вечеринок с моделями, устроенными за счет бизнесменов. Это на фоне экономического кризиса в конечном итоге привело к массовым протестам и очередной – на этот раз последней – отставке Берлускони в 2011 году.

Скандалы вокруг Берлускони

Вся политическая карьера Берлускони сопровождалась многочисленными судебными разбирательствами. Его неоднократно обвиняли в сокрытии доходов и даче взяток, связях с мафией, незаконном финансировании предвыборной кампании и тому подобное.

Наибольший размах в прессе получили "дело Руби" (премьер-министра обвинили в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и причастности к освобождению из полиции одной из них, Каримы эль-Маруг по прозвищу "Руби-сердцеедка") и дело "бунга-бунга" (Берлускони обвиняли в организации оргий на его вилле Сан-Мартино в Аркоре).

Берлускони - связь с Путиным

Берлускони поддерживали длительные и крепкие дружеские отношения с российским диктатором, из-за чего пресса часто называет его "другом Путина". В начале 2000-х Берлускони был одним из самых активных сторонников того, чтобы ЕС строил более тесные связи с Россией. Он даже выступал за членство РФ в блоке.

Во время второго премьерского срока Берлускони сотрудничество Италии и России вышло на новый уровень - импорт российского газа вырос, добыча итальянского - упала. Путин также полагался на Италию в строительстве газопровода "Южный поток", который должен был позволить поставлять газ в обход Украины (проект закрыли после оккупации Россией Крыма).

Оба лидера описывали свои отношения как тесную дружбу. Двусторонние встречи Берлускони и Путина организовывались и после отставки Берлускони, в частности, на оккупированном украинском полуострове.

Уже во время полномасштабной войны в Украине Берлускони и Путин обменивали письмами и подарками. Кроме того, Берлускони называл кровавого диктатора "человеком мира" и рассказывал, что пытался добиться телефонного разговора с ним по крайней мере дважды с момента вторжения в Украину.

Берлускони и Украина

После начала российской агрессии против Украины и введения Западом первых санкций против России, Берлускони оправдывал действия агрессора, подчеркивая, что Москва "не может не защищать граждан Украины российского происхождения, которых считает братьями".

В сентябре 2015 года Берлускони посетил оккупированный Россией Крым с многодневным визитом. Здесь он, в частности, встречался с Путиным. Украина в ответ на три года запретила ему въезд страну.

В 2022 году, когда Россия начала кровавую неспровоцированную полномасштабную войну, Берлускони продолжил оправдывать агрессора, подчеркивая, что Москва якобы просто хотела сменить правительство Владимира Зеленского на "порядочных людей".

В течение последнего года жизни тяжело больной Берлускони в публичных заявлениях склонял Украину к переговорам с агрессором. А утечки аудиозаписей в конце концов показали, что Берлускони считал именно Зеленского виноватым в российском вторжении и был недоволен тем, что Италия оказывает Киеву поддержку.

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