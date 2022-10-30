Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Владимир Зеленский может согласиться на мирные переговоры с РФ, если Запад пообещает Украине деньги на восстановление страны.
Его цитирует la Repubblica.
Так он ответил на вопрос журналиста Бруно Веспа о том, возможно ли достичь мирных переговоров.
"Может быть: только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, а вместо этого Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление своих разрушенных войной городов. Это дело Зеленского, может быть, мог бы согласиться сесть за переговоры", - сказал он.
На слова журналиста о том, что Путин сначала должен вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, Берлускони сказал, что вопрос Крыма обсуждаться не должен, а на Донбассе необходимо провести "новый референдум под контролем Запада".
Кроме того, политик снова назвал Путина "человеком мира". Он отметил, что дважды безуспешно пытался дозвониться до него в начале войны.
Также Берлускони назвал свои недавние слова о том, что Путин передал ему двадцать бутылок водки и двадцать ламбруско, шуткой.
Скандальные заявления Берлускони
В начале апреля давний друг Путина говорил, что "глубоко разочарован и опечален поведением Путина".
Уже позднее он заявлял, что Европа должна "сделать мирное предложение Путину и украинцам, пытаясь заставить Киев принять требования России".
Осенью Берлускони сказал, что армия РФ должна была заменить правительство Украины "приличными людьми" и вернуться через неделю обратно.
Итальянские СМИ также писали, что он обвинил Зеленского в том, что тот якобы подтолкнул Путина к "бесконечной войне".
Владимир Зеленский ответил, что политик просто повторяет нарративы Путина.
"Ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение", - сказал президент.