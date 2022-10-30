Политик говорит, что дважды пытался дозвониться Путину в начале полномасштабного вторжения.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Владимир Зеленский может согласиться на мирные переговоры с РФ, если Запад пообещает Украине деньги на восстановление страны.

Его цитирует la Repubblica.

Так он ответил на вопрос журналиста Бруно Веспа о том, возможно ли достичь мирных переговоров.

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"Может быть: только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, а вместо этого Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление своих разрушенных войной городов. Это дело Зеленского, может быть, мог бы согласиться сесть за переговоры", - сказал он.

На слова журналиста о том, что Путин сначала должен вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, Берлускони сказал, что вопрос Крыма обсуждаться не должен, а на Донбассе необходимо провести "новый референдум под контролем Запада".

Кроме того, политик снова назвал Путина "человеком мира". Он отметил, что дважды безуспешно пытался дозвониться до него в начале войны.

Также Берлускони назвал свои недавние слова о том, что Путин передал ему двадцать бутылок водки и двадцать ламбруско, шуткой.

Скандальные заявления Берлускони

В начале апреля давний друг Путина говорил, что "глубоко разочарован и опечален поведением Путина".

Уже позднее он заявлял, что Европа должна "сделать мирное предложение Путину и украинцам, пытаясь заставить Киев принять требования России".

Осенью Берлускони сказал, что армия РФ должна была заменить правительство Украины "приличными людьми" и вернуться через неделю обратно.

Итальянские СМИ также писали, что он обвинил Зеленского в том, что тот якобы подтолкнул Путина к "бесконечной войне".

Владимир Зеленский ответил, что политик просто повторяет нарративы Путина.

"Ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение", - сказал президент.

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