Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Отмечается, что Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он вернулся 9 июня.

Экс-премьера Италии повторно госпитализировали после выписки из больницы в прошлом месяце, где он более шести недель лечился от легочной инфекции, связанной с хронической лейкемией.

Как известно, Берлускони поддерживал кремлевского диктатора Владимира Путина и по его приглашению ездил во временно оккупированный Россией Крым.

Сильвио Берлускони - что о нем известно

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).

Он дебютировал в итальянской политике в возрасте 57 лет. Стал первым мультимиллиардером, который возглавил правительство европейского государства.

Берлускони был одним из самых богатых людей Италии. По версии журнала Forbes, в 2011 году он находился на 118 месте в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в 7,8 миллиарда долларов.

Был страховым магнатом и собственником банков и средств массовой информации.

Берлускони называли "другом Путина" и "рупором Путина", он много раз выступал в его поддержку и оправдывал действия страны-агрессора в Украине.

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