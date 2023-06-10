Хотя он не играет прямой роли в правительстве, его партия Forza Italia является членом правой коалиции премьер-министра Джорджии Мелони.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. 86-летний медиа-магнат-миллиардер был повторно госпитализирован после выписки из больницы в прошлом месяце, где он более шести недель лечился от легочной инфекции, связанной с хронической лейкемией, пишет Sky News.

Но больница Сан-Раффаэле заявила, что его последний визит был для планового медицинского осмотра и не был связан с какой-либо чрезвычайной ситуацией, хотя сообщается, что после тестов было принято решение оставить его.

В ответ вице-премьер Маттео Сальвини, один из главных политических союзников Берлускони, написал в Instagram: "Давай, Сильвио".

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Здоровье Берлускони заметно ухудшилось в последние годы после операции на открытом сердце в 2016 году и многочисленных госпитализаций после заражения COVID-19 три года назад.

В свой последний срок пребывания в должности Италия была близка к долговому кризису в греческом стиле, и он столкнулся с многочисленными скандалами, в первую очередь вокруг его печально известных вечеринок "бунга-бунга".

Хотя он не играет прямой роли в правительстве, его партия Forza Italia является членом правой коалиции премьер-министра Джорджии Мелони.

Он вернулся в Сенат на всеобщих выборах в сентябре прошлого года, почти через десять лет после того, как ему запретили занимать государственные должности из-за обвинения в налоговом мошенничестве.

Болезнь Берлускони - что известно

Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу Сан-Рафаэле в Милане 5 апреля из-за легочной инфекции. По словам врачей, он уже проходил курс лечения от неострой формы лейкемии - онкологического злокачественного заболевания клеток крови.

19 мая его выписали из больницы, где он чуть более шести недель лечился от легочной инфекции.