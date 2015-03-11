Суд в Италии окончательно оправдал Берлускони по "делу Руби"

Решение верховного суда является окончательным и не может быть опротестовано, передает Deutsche Welle. Политика обвиняли в том, что во время так называемых вечеринок "бунга-бунга", которые проводились на его вилле, Сильвио Берлускони многократно вступал в интимные отношения с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко Карим эль-Махруг по прозвищу Руби и платил ей за это.

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Кроме того, он злоупотребил служебным положением, пытаясь добиться ее освобождения из полиции, когда Руби была задержана по подозрению в краже. В итоге миланский суд в первой инстанции 24 июня 2013 приговорил политика к 7 годам тюремного заключения и пожизненному запрету занимать государственные должности.

Решение верховного суда не только окончательно снимает с Сильвио Берлускони все обвинения в "деле Руби", но и снова открывает ему путь в политику.