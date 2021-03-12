Подростков лишали еды в качестве наказания и если они казались им «слишком толстыми».

В США экс-владельцев христианской школы-интерната для девочек обвиняют в растлении несовершеннолетних и жестоком обращении с детьми.

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Семейная пара Бойда и Стефани Хаусхолдер управляла школой «Круг надежды» в Миссури с 2006 года. Они занимались перевоспитанием «трудных» подростков «религиозными методами».

В школе могли одновременно жить до 30 учениц. В среднем месяц «перевоспитания» в этой школе стоил тысячу долларов: за 2019 год Хаусхолдеры заработали почти 285 тысяч долларов.

С момента создания школы в полицию и соцслужбы Миссури поступило не менее 19 обращений с жалобами на методы руководства, однако реакции не последовало.

По словам бывших учеников «Круга надежды», Бойд мог заставить ученицу лечь на пол, а затем давил коленом на шею. Других детей заставляли на протяжении несколько дней стоять и смотреть в стену. Подростков лишали еды в качестве наказания и если они казались им «слишком толстыми».

В марте 29-летняя дочь Хаусхолдеров Аманда узнала от друга семьи Джозефа Аскинса, что Бойд ударил одну из учениц по лицу, а другую заставил пить воду до рвоты. Аманда написала заместителю шерифа в соцсетях, но тот сказал, что для заведения дела не хватает доказательств.

В мае Аманда завела тикток «Разоблачение круга надежды», где стала рассказывать о происходящем. К ней присоединились бывшие ученицы.

Выяснилось, что большую часть дня девочки работали на ранчо. Им разрешали переодеваться два раза в неделю и наказывали, если они мылись дольше пяти минут. Образовательная программа состояла из христианских уроков из интернета.

В августе власти округа Сидар пришли в «Круг надежды» и забрали оттуда 25 учениц. Позже новые жертвы программы обращались в полицию с заявлениями. В двух исках Бойда обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 2015 году и наказании голоданием.

Супруги отрицали все случаи издевательств над ученицами. По их словам, обвинительницы - бывшие участницы программы, которые так и не смогли исправиться.

10 марта полиция Миссури арестовала Бойда и Стефани Хаусхолдер и предъявила им обвинения по 102 пунктам, включая изнасилование, сексуальный контакт с учащимся, жестокое обращение с ребёнком и создание угрозы здоровью несовершеннолетнего. Им грозит пожизненное заключение.

Генпрокурор штата Эрик Шмидт рассказал, что обвинения основаны на показании лишь 16 жертв, которые проживали в «Круге надежды» с 2017 по 2020 год. Из их показаний следует, что Бойд мог поместить девочек в маленькую комнату без окон и источников света, связав руки и засунув в рот грязный носок вместо кляпа, или заставить выпить острый соус.

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Автор: Людмила Жерновская