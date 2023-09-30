Наращивание сербских сил началось после кровавых столкновений в Косово неделю назад.

США призвали Сербию отвести свои войска от границы с Косово после того, как была зафиксирована значительная концентрация сербских сил в этом районе. Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По данным американской разведки, Сербия развернула современные танки и артиллерию на границе с Косово после столкновений на севере Косово на прошлой неделе. Инцидент, в ходе которого погибли косовский полицейский и трое вооруженных сербов, стал одной из самых серьезных эскалаций за последние годы в Косово.

"Мы следим за крупным сербским военным контингентом вдоль границы с Косово. Он включает беспрецедентное размещение передовой сербской артиллерии, танков, мотопехотных подразделений. Мы считаем, что это очень дестабилизирующее развитие. Мы призываем Сербию отвести эти силы от границы", – заявил Кирби.

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Накопление войск у границы произошло в течение последней недели, но его цель еще не ясна, говорят в Белом доме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден был позвонить президенту Сербии Александару Вучичу, чтобы призвать к "немедленной деэскалации и возвращению к диалогу". В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан пообщался с премьер-министром Косово.

Официальный Белград не стал прямо отрицать факт наращивания сил на границе, но отвергает заявления о том, что этот контингент приведен в боевую готовность.

"Я опроверг неправду, где речь идет о самом высоком уровне боевой готовности наших сил, потому что я просто не подписывал это, и это неточно. У нас нет (на границе с Косово – УНИАН) даже половины тех войск, которые были два-три месяца назад", – сказал президент Вучич журналистам.

Столкновения на севере Косово

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье группа вооруженных сербов устроила засаду на косовский полицейский патруль в нескольких километрах от границы с Сербией. В результате нападения один полицейский погиб, другой был ранен.

После этого несколько нападавших забаррикадировались возле православного монастыря, а косовские силовики начали штурм. После длительной перестрелки трое вооруженных сербов были арестованы, еще трое погибли в бою.

Правительство Косово обвинило Белград в поддержке этого нападения. Как сообщает "Голос Америки", позже член крупной политической партии косовских сербов признался, что именно он возглавлял боевиков во время нападения.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, это нападение было "очень высокого уровня сложности", в нем было задействовано около 20 транспортных средств, оружие "военного уровня" и другое оборудование.

"Это вызывает беспокойство. Это не похоже на группу парней, которые собрались, чтобы сделать это", – сказал Кирби.

После этого нападения НАТО пообещало "увеличить присутствие " своих миротворческих сил в регионе.

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