На севере Косово ночью неизвестные в масках и с тяжелым вооружением совершили нападение на полицейских, в результате чего один правоохранитель погиб, второй - ранен. Об этом сообщил премьер-министр страны Альбин Курти в Facebook.
Он уточнил, что нападающие имеют профессиональную подготовку и связаны с Сербией.
"Мы осуждаем это преступление, организованное при политической и финансовой поддержке Белграда", - заявил Курти.
Также премьер-министр Косово выразил уверенность, что организаторы и исполнители этого преступления будут задержаны и понесут наказание в соответствии с законодательством Республики Косово.
Раненый полицейский прооперирован. Его жизни ничего не угрожает.
Президент Косово Вьоса Османи на официальной странице в Facebook сообщила, что нападение на полицейских - попытка дестабилизировать ситуацию в Косово и за ней стоит Сербия.
"Кроме жесткого осуждения этой открытой агрессии Сербии в отношении Косово, я ожидаю, что наши союзники поддержат Косово в его попытке устанавливать порядок и закон, а также сохранить суверенитет в каждой части страны", - написала она.
Руководство государства выразило соболезнования семье погибшего полицейского.
Как сообщает издание Balkan Insight, на севере страны развернуты силы спецполиции, въезд в населенный пункт, где произошло нападение, заблокирован. Очевидцы слышат взрывы и перестрелки.
Вучич опасается новой эскалации вокруг косовских сербов
Напомним, в июле в интервью сербскому телевидению лидер Сербии Александар Вучич заявил, что опасается эскалации из Косово из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Тогда Вучич заявил, что глава косовского правительства Альбин Курти пытается быть похожим на гаранта Украины Владимира Зеленского: поэтому если Украина начнет решительно действовать на поле боя, Курти может "подражать" действиям Зеленского - таким опасением отметился Вучич.