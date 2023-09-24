На севере Косово неизвестные в масках напали на правоохранителей. Один полицейский погиб, другой ранен.

На севере Косово ночью неизвестные в масках и с тяжелым вооружением совершили нападение на полицейских, в результате чего один правоохранитель погиб, второй - ранен. Об этом сообщил премьер-министр страны Альбин Курти в Facebook.

Он уточнил, что нападающие имеют профессиональную подготовку и связаны с Сербией.

"Мы осуждаем это преступление, организованное при политической и финансовой поддержке Белграда", - заявил Курти.

Также премьер-министр Косово выразил уверенность, что организаторы и исполнители этого преступления будут задержаны и понесут наказание в соответствии с законодательством Республики Косово.

Раненый полицейский прооперирован. Его жизни ничего не угрожает.

Президент Косово Вьоса Османи на официальной странице в Facebook сообщила, что нападение на полицейских - попытка дестабилизировать ситуацию в Косово и за ней стоит Сербия.

"Кроме жесткого осуждения этой открытой агрессии Сербии в отношении Косово, я ожидаю, что наши союзники поддержат Косово в его попытке устанавливать порядок и закон, а также сохранить суверенитет в каждой части страны", - написала она.

Руководство государства выразило соболезнования семье погибшего полицейского.

Как сообщает издание Balkan Insight, на севере страны развернуты силы спецполиции, въезд в населенный пункт, где произошло нападение, заблокирован. Очевидцы слышат взрывы и перестрелки.

Вучич опасается новой эскалации вокруг косовских сербов

Напомним, в июле в интервью сербскому телевидению лидер Сербии Александар Вучич заявил, что опасается эскалации из Косово из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Тогда Вучич заявил, что глава косовского правительства Альбин Курти пытается быть похожим на гаранта Украины Владимира Зеленского: поэтому если Украина начнет решительно действовать на поле боя, Курти может "подражать" действиям Зеленского - таким опасением отметился Вучич.

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