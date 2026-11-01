Италия тратит десятки миллионов евро на обслуживание российских яхт, – CNN

Конфискованные российские яхты стали бременем для итальянских налогоплательщиков.

Итальянские налогоплательщики вынуждены ежегодно тратить миллионы долларов на содержание роскошных яхт российских олигархов, арестованных после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Расходы включают оплату работы экипажей, охрану, топливо, страхование и техническое обслуживание судов, пишет CNN.

Одним из самых дорогих примеров стала парусная яхта "A" российского миллиардера Андрея Мельниченко. Судно длиной 142 метра и стоимостью около 600 млн долларов находилось на техническом обслуживании в итальянском порту Триест в марте 2022 года, когда против российских олигархов начали вводить санкции. С тех пор яхта остается под арестом.

По словам мэра Триеста Роберто Дипьяцци, её содержание обходится примерно в 30 тысяч долларов в день, или почти 11 млн долларов в год. Эти средства идут, в частности, на зарплаты 20 членам экипажа, топливо для генераторов, охрану и страхование.

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"В конце концов, ему дешевле будет купить новую яхту, чем возместить все, что мы потратили", – заявил мэр, комментируя перспективы возврата судна владельцу после возможной отмены санкций.

Как поясняет CNN, итальянское законодательство обязывает государство поддерживать арестованные суда в надлежащем состоянии, не позволяя им ржаветь или тонуть. В 2025 году Суд Европейского Союза подтвердил право Италии продлить арест яхты Мельниченко.

Еще одним дорогостоящим объектом стала 142-метровая "Шехеразада" в порту Марина-ди-Каррара. Ее стоимость оценивается в 700 млн долларов. Несмотря на то, что формально судно связывают с бывшим руководителем компании "Роснефть" Эдуардом Худайнатовым, оппозиционер Алексей Навальный утверждал, что фактическим владельцем является Владимир Путин. По сообщениям местной прессы, содержание яхты уже обошлось тосканским налогоплательщикам в более чем 15 млн долларов.

Кроме того, Италия оплачивает содержание яхт Lady M и Lena, связанных с российскими миллиардерами Алексеем Мордашовым и Геннадием Тимченко.

"Многие, например мэр Триеста Дипьяцца, считают, что налогоплательщики не должны оплачивать содержание игрушек олигархов", – пишет издание.

В то же время CNN отмечает, что другие европейские страны выбирают иные подходы: в частности, Гибралтар продал арестованную российскую яхту Axioma на аукционе за 37,5 млн долларов, тогда как Черногория оставила конфискованную Luminosity разрушаться в порту.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских компаний и 19 лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи "Рассвет", которую РФ планирует использовать для управления войсками, дронами и ракетами в войне против Украины. Под ограничения попали разработчики и поставщики компонентов для проекта.

Также мы сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций в целях улучшения отношений с Россией и содействия прекращению войны в Украине. Фонд, ранее попавший под санкции администрации Джо Байдена, в настоящее время участвует в организации поставок российского дизельного топлива в США и играет важную роль в переговорах между сторонами.

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