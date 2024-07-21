Оперативные действия по конфискации роскошных яхт стали символом решимости Запада после вторжения в Украину.

Запад арестовал ряд суперяхт российских олигархов после полномасштабного вторжения в Украину. Участники антикоррупционных кампаний надеялись, что эти суда будут проданы с аукциона, а вырученные средства можно будет отдать Украине.

Издание Financial Times пишет, что спустя два с лишним года после начала полномасштабной войны будущее этих суперяхт остается нерешенным. Некогда ценные трофеи в ответе Запада на российскую агрессию, теперь стали финансовой обузой из-за огромных расходов на содержание. Для западных правительств решение судьбы суперяхт станет серьезной проверкой эффективности экономических санкций. Для юристов, работающих на олигархов, которым они принадлежат, - это акт современного пиратства.

Что происходит с арестованными суперяхтами

Ни одно судно так не иллюстрирует головную боль, которую доставляют западным правительствам захваченные суперяхты, как Amadea - 348-футовая яхта стоимостью 300 миллионов долларов, задержанная властями США на Фиджи в 2022 году.

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Когда Министерство юстиции США конфисковало яхту Amadea, оно заявило, что она принадлежит дагестанскому золотому магнату Сулейману Керимову. Минюст заявил, что он "входит в группу российских олигархов, которые наживаются на российском правительстве за счет коррупции и его вредоносной деятельности по всему миру".

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила тогда, что этот арест "должен показать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может скрываться". После этого американские власти перевезли судно Amadea с Фиджи в Сан-Диего, где оно пришвартовано до сих пор.

За то время, что Amadea простояла в Сан-Диего, она накопила долгов за техническое обслуживание на сумму 740 000 долларов в месяц, или почти 9 миллионов долларов в год, которые должно оплачивать правительство США.

29 марта 2022 года арестовали 192-футовую суперяхту Phi аквамаринового цвета, пришвартованную в лондонском порту Канари-Уорф, которая принадлежит российскому бизнесмену Сергею Науменко. Россиянин неоднократно отрицал какую-либо связь с Путиным или российским государством и дважды безуспешно обращался в английские суды с требованием снять все санкции с яхты.

Если долги яхты Phi легли тяжелым бременем на ее владельца, то в случае с другими суперяхтами долги остаются проблемой государств, где они находятся. Яхте Lady M, принадлежащей российскому сталелитейному и горнодобывающему магнату Алексею Мордашову, было запрещено покидать итальянский порт Империя.

Саботаж также является риском. Яхта Lady Anastasia, захваченная на Майорке и принадлежащая генеральному директору российского экспортера оружия "Рособоронэкспорт" Александру Михееву, в феврале 2022 года была почти уничтожена украинским механиком, работавшим на судне, который пытался намеренно затопить его.

Некоторые лодки просто исчезли. Летом 2022 года из сардинского порта Ольбия исчезли две яхты, принадлежащие Дмитрию Мазепину. Расследование, проведенное финансовой полицией Италии, показало, что одна из них перед исчезновением сделала остановку в Тунисе, а другая была замечена плывущей в сторону Турции. В ответ Италия наложила на Mazepin штрафы, которые до сих пор не оплачены.

Другая яхта, Sailing Yacht A, длиной 468 футов, являющаяся одной из самых больших частных моторных яхт с парусом в мире, находится под арестом в порту Триеста. Иитальянское государство утверждает, что яхта принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко, ее содержание обходится итальянским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов евро. Адвокаты Мельниченко заявили, что он лично не владеет яхтой, а вместо этого она контролируется трастом, который не имеет к нему никакого отношения.

В этой сфере принято владеть судами через каскады офшорных компаний и анонимных трастов, из-за чего становится очень сложно отследить настоящего владельца.

"Шехерезада", одна из самых длинных яхт в мире, стоимость которой оценивается в 700 миллионов долларов, была конфискована итальянскими властями в тосканском порту Марина-ди-Каррара в мае 2022 года из-за подозрений в "значимых экономических и деловых связях с видными представителями российского правительства, находящимися под санкциями ЕС". По данным Фонда Алексея Навального, она принадлежит Путину.

Попытки продать суперяхты

В прошлом месяце суд Нью-Йорка постановил, что правительство США не имеет права продавать "Амадею", а это значит, что американским налогоплательщикам придется и дальше оплачивать счета за ее содержание. Даже если правительству удается установить право собственности и получить разрешение суда на продажу суперяхты, дальнейшие юридические сложности могут затруднить поиск покупателя.

В июне 2023 года яхта Alfa Nero, предположительно принадлежащая фосфатному миллиардеру Андрею Гурьеву, которая была конфискована в гавани Фалмута, Антигуа, была продана на аукционе за 67 миллионов долларов бывшему руководителю Google Эрику Шмидту. Позднее сделка сорвалась: посол США на Антигуа объявил, что Шмидт отказался от покупки, поскольку опасался будущих юридических проблем.

Юлия Гурьева-Мотлохова, дочь Гурьева, в этом году начала оспаривать решение правительства Антигуа об аресте и продаже яхты Alfa Nero, утверждая, что она является единственным бенефициаром траста, которому принадлежит яхта. Ожидается, что дело будет рассмотрено в сентябре.

Продажи суперяхт обвалились - что известно

Продажи суперяхт в прошлом году резко снизились. Среди причин этого называют большие очереди, рост цен, а также санкции против российских олигархов.

Согласно новому отчету SuperYacht Times, продажи новых суперяхт (длина которых составляет более 100 футов) упали в 2023 году на 17%. Всего было продано 203 новых суперяхты, тогда как в позапрошлом году этот показатель составил 245 единиц. Если же сравнивать с 2021-м, то разница становится еще больше, ведь тогда продали 313 суперяхт.

Больше всего пострадал рынок больших суперяхт, длина которых составляет более 200 метров: в данном случае падение вообще составило 40%. Основная причина этого – полномасштабное вторжение России в Украину и санкции против россиян.

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