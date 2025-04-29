Телефонный разговор инициировала Москва.

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прямо сейчас остановить войну против Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, 28 апреля по просьбе министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся телефонный разговор с американским государственным секретарем Марко Рубио.

По ее словам, после визита специального посланника президента Стива Уиткоффа в Москву госсекретарь отметил следующие шаги в мирных переговорах и необходимость прекращения войны "сейчас":

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"Соединенные Штаты Америки серьезно настроены способствовать прекращению этой бессмысленной войны".

Россия отказывается от полного перемирия

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно призывал Россию и Украину немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Кремлевский правитель Путин отклонил предложение о 30-дневном прекращении боевых действий, выдвинутое во время переговоров в Саудовской Аравии. Украина согласилась остановить огонь, но при условии согласия самой Москвы.

Взамен Кремль предложил ограниченное перемирие, включавшее прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, а затем - "пасхальное перемирие". Стоит отметить, что Россия нарушала оба обещания временно прекратить огонь.

Вчера Путин заявил, что введет трехдневное перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. В Соединенных Штатах Америки отреагировали на это напоминанием, что Трамп хочет полного и постоянного прекращения огня.

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