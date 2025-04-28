В Кремле считают, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие по случаю 80-летия победы в советско-германской войне. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Кремль.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летия Победы - с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.

В Кремле считают, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

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"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", - заявил Путин.

Также российский диктор сказал о своей якобы "готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивного взаимодействия с международными партнерами".

"Пасхальное перемирие" Путина

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 19 апреля, российский правитель объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины. Тогда Путин якобы приказал остановить все боевые действия на период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину новый формат перемирия, а именно отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Также он подчеркнул, что оккупанты не сдержали своего обещания тишины во всех основных направлениях фронта, хотя и некоторое снижение боевой активности было.

По мнению западных аналитиков, "пасхальное перемирие" российского диктатора является уловкой, цинизм которой стал очевидным, когда оккупанты продолжили свои атаки, нарушая собственные обещания. Как писало The Telegraph, "Пасха была удобным моментом для того, чтобы попытаться удержать доверчивого президента США на борту на фоне признаков того, что Дональд Трамп теряет терпение по отношению к российскому лидеру".

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