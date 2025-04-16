Вашингтон требует согласиться на прекращение огня.

Соединенные Штаты Америки не будут снимать санкции с Российской Федерации, пока она не согласится на прекращение огня в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, комментируя во время брифинга возможность ослабления санкционного давления на Москву. Она напомнила, что американская сторона продолжает работать над достижением перемирия:

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится".

Брюс также заявила, что после жесткого обстрела Сум у Вашингтона возникли вопросы относительно того, кто действительно предан миру и прекращению огня.

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Снятие санкций против России

Как известно, Москва активно добивается снятия американских санкций, используя это как главное условие для согласования на прекращение огня в Украине, в частности в Черном море.

Так, российская сторона требует снятия санкций с финансовых учреждений, которые занимаются международной торговлей продуктами питания и удобрениями, восстановления доступа к международным платежным системам и разблокирования замороженных активов.

Кроме того, Кремль хочет восстановить авиационное сообщение с Соединенными Штатами Америки.

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