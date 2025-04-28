Однако пресс-секретарь Белого дома также упомянула и Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня для окончания войны России против Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она отметила, что хоть кремлевский диктатор Владимир Путин и предложил временное прекращение огня, Трамп ясно дал понять: его цель — добиться постоянного прекращения огня.

Кроме того, Левитт сообщила журналистам во время пресс-конференции, что Трамп всё больше испытывает разочарование как в Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском, и что обе стороны должны сесть за стол переговоров для прекращения войны.

Что известно об объявленном Путиным перемирии

Ранее УНИАН сообщал, что якобы "исходя из гуманитарных соображений", в дни 80-летия Победы - Россия объявила "перемирие". Оно начнет действовать с 8 по 11 мая. На этот период оккупанты якобы останавливаются все боевые действия на фронте.

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Кроме того, в Украине тоже отреагировали на это решение российской стороны. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно, а не ждать 8 мая. "И мы постоянно предлагаем это - минимум на 30 суток", - сообщил Сибига.

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