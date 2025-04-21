Оккупанты не остановили своих атак.

За прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. Российские оккупанты применили 704 дрона-камикадзе и совершили 1519 обстрелов украинских населенных пунктов и военных позиций.

Как сообщается в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Купянском направлении бойцы отбили одну атаку в районе Голубовки, а на Лиманском - одиннадцать штурмов вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении россияне наступали в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки, на Краматорском - четыре раза пытались продвинуться в в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы, а на Торецком - восемь раз штурмовали вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки (два боестолкновения продолжаются).

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На Покровском направлении войска РФ в течение дня совершили 36 наступательных действий, четыре продолжаются до сих пор. Активность оккупантов фиксировали в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив:

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожены пушка, четыре БпЛА, пять пунктов управления БпЛА и 10 автомобилей. Также значительно повреждены танк и три автомобиля оккупантов".

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного. На Ореховском захватчики четыре раза атаковали позиции ВСУ в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного. На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях российские войска активных наступательных действий не проводили.

На Курском направлении украинские защитники отбили 14 российских атак. Кроме того, армия России осуществила 163 артиллерийских обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Перемирие в Украине

Как известно, Российская Федерация нарушила "пасхальное перемирие", несмотря на предыдущие заявления о намерении соблюдать режим тишины на период пасхальных праздников.

По сообщениям украинских военных и властей, российские захватнические войска совершили обстрелы ряда населенных пунктов, а также продолжали атаковать на линии фронта. Россия в ответ обвинила Украину в нарушении режима тишины.

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