Врачи полагают, что решающее значение для благоприятного исхода имела своевременная интубация и искусственная вентиляция легких пациента.

Немецкая клиника «Шарите» опубликовала в научном издании The Lancet отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен боевым ядом «Новичок».

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Об этом сообщается на сайте клиники. В статье отмечается, что после доставки пациента в «Шарите» 22 августа немецкие врачи диагностировали у Навального тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы

Лишь впоследствии лаборатория Бундесвера подтвердила, что политик был отравлен «Новичком».

В статье описываются клинические подробности случая Навального. Отмечается, что идентификация вещества, подобного «Новичку» - сложный и длительный процесс. Однако это не повлияло на терапевтические решения врачей.

Врачи полагают, что решающее значение для благоприятного исхода имела интубация и искусственная вентиляция легких пациента сразу после проявления симптомов. Быстрому восстановлению пациента поспособствовало и отсутствие проблем со здоровьем до отравления.

Отравление Навального: все подробности

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Автор: Дмитрий Захаров