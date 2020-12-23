Немецкая клиника «Шарите» опубликовала в научном издании The Lancet отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен боевым ядом «Новичок».
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Об этом сообщается на сайте клиники. В статье отмечается, что после доставки пациента в «Шарите» 22 августа немецкие врачи диагностировали у Навального тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы
Лишь впоследствии лаборатория Бундесвера подтвердила, что политик был отравлен «Новичком».
В статье описываются клинические подробности случая Навального. Отмечается, что идентификация вещества, подобного «Новичку» - сложный и длительный процесс. Однако это не повлияло на терапевтические решения врачей.
Врачи полагают, что решающее значение для благоприятного исхода имела интубация и искусственная вентиляция легких пациента сразу после проявления симптомов. Быстрому восстановлению пациента поспособствовало и отсутствие проблем со здоровьем до отравления.
Отравление Навального: все подробности
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.
- 10 сентября Навальный вышел из комы.
- 23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.
- 1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.
- 6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок".
- 14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.
- 21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и опубликовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.
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