На Тайване были вынуждены создать отдельное ведомство для борьбы с дезинформацией.

Коммунистическая партия Китая использует экономическое и военное давление для вмешательства в президентские и законодательные выборы на Тайване. В КНР хотят помешать победе кандидата от Демократической прогрессивной партии - Лай Чинг-Тэ, а также не дать демократам сохранить большинство в Законодательном юане.

Как сообщает Институт изучения войны, Коммунистическая партия Китая (КПК) считает Лая и ГЧП "сепаратистами", которые угрожают статус-кво. Выборы состоятся 13 января.

Представитель ГЧП Чан Чи-Хао заявил, что КПК манипулировала опросами, использовала налоговые инспекции и расследования землеустройства, заставляла тайваньских бизнесменов высказывать прокитайскую политическую позицию и субсидировала авиабилеты тайваньским прокитайским деятелям для возвращения на Тайвань.

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"Бюро расследований Министерства юстиции Республики Китай (MJIB) также изъяло 11,5 млрд новых тайваньских долларов (354,6 млн долларов США) в виде незаконных входящих денежных переводов и предупредило, что неизвестные иностранные агенты используют дистанционное финансирование, ставки в интернете и когнитивную войну, чтобы повлиять на январские события - президентские и парламентские выборы 2024 года", - отмечается в отчете аналитиков.

Бюро не уточняло происхождение незаконных денежных переводов, но анонсировало усиление мониторинга граждан КНР, приезжающих в Тайвань под предлогом "социального взаимодействия". В ведомстве также заявили, что неизвестные организации используют оффшорное финансирование от денежных переводов, чтобы делать пожертвования политическим кандидатам через тайваньских бизнесменов.

29 октября тайваньский "высокопоставленный чиновник" на условиях анонимности рассказал, что в Тайване даже создали специальную группу для борьбы с дезинформацией о выборах со стороны КНР. Китай создал сеть в религиозных общинах Тайваня и через них распространяет дезинформацию. Члены тайваньских буддийских организаций, таких как Fo Guang Shan, и организаций, поклоняющихся Мацзу, таких как тайваньское братство Мацу, встречались с официальными лицами Управления по делам Тайваня КНР и Департамента работы Объединенного фронта в различных местах между Тайваньским проливом.

Тайвань и Китай - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что КНР обязательно вернет Тайвань под свой контроль.

Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона о китайской армии, Китай наращивает силы для нападения на Тайвань, который может произойти в ближайшие годы.

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