Лидер КНР предостерег Байдена от накачивания острова оружием.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Китай не стремится "сместить" Америку как мировую сверхдержаву. При этом поглощение Пекином Тайваня неизбежно, и США должны прекратить вооружать демократический остров.

Издание The Times пишет, что предупреждение прозвучало в ходе четырехчасовой встречи на высшем уровне в Сан-Франциско, на которой лидеры двух стран договорились возобновить межвоенное общение и противодействовать распространению смертельно опасного наркотика фентанила.

Эти договоренности ознаменовали окончание годичной паузы в дипломатии на высшем уровне между богатейшими странами мира, в ходе которой усилилась военная напряженность в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

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После этого Байден заявил журналистам, что переговоры были "одними из самых конструктивных и продуктивных за всю нашу историю". Однако, как и ожидалось, они не смогли достичь прорыва в вопросе о судьбе Тайваня, который, по мнению Пекина, должен быть "воссоединен" с материком, если потребуется, силой.

"Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить", - заявил Си. "Американская сторона должна... прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая".

По словам американского чиновника, Си указал, что Китай не готовится к вторжению на Тайвань, как опасаются многие в регионе. Он также обсудил условия применения силы, хотя до сих пор ни одна из сторон не говорила подробно о том, какими они могут быть.

США выступают против любого применения силы для изменения политического статуса Тайваня и поставляют на остров оружие для сдерживания Народно-освободительной армии Китая. Байден также пошел дальше, чем любой другой президент, взяв на себя обязательство направить американские войска для защиты острова от вторжения.

Однако вчера он вновь подтвердил приверженность США политике "одного Китая": признание правительства Пекина в качестве единственной власти над большим Китаем и "признание" его притязаний на Тайвань.

"Мы сохраняем согласие с тем, что существует политика "одного Китая", и я не собираюсь ее менять", - сказал он. "Вот примерно и все, что мы обсудили".

Встреча Си и Байдена - главные новости

15 ноября глава КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет в США встретился с президентом США Джо Байденом.

По словам китайского лидера, Пекин и Вашингтон не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, а конкуренция не должна стать главнфм трендом. В свою очередь, Байден заявил, что США и Китай "не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными".

Стороны договорились возобновить военное взаимодействие между странами, а также "возобновить коммуникацию на высоком уровне между двумя армиями на основе равенства и уважения".

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