Министр отметил, что чувствуется настроенность Китая на развитие двусторонних отношений с Украиной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел трехчасовые переговоры с китайским коллегой Ван И. Представитель Китая согласился, что Украине нужна не иллюзия мира, а справедливый и устойчивый мир.

"Что принципиально важно? Китай незыблемо подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень важно. Это снимает целый ряд инсинуаций. Второе. Мой китайский коллега четко сказал, что он соглашается, что нужна не иллюзия мира, а нужен справедливый и устойчивый мир", – сообщил Кулеба в видеообращении.

По его словам, он также подробно проинформировал китайского коллегу о Формуле мира и результатах Саммита мира, а также о дальнейших шагах Украины.

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"Я объяснил на примере истории, на примере сегодняшних событий, что Украина не прогнулась ни под одним ультиматумом Путина, под страшным военным ударом Путина. И Украина никогда ни на один сантиметр не прогнется, если кто-либо в мире, независимо из какой части мира, попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Это просто невозможно", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также отметил, что во время переговоров акцентировал внимание на двух принципах, которые должны незыблемо соблюдаться. Первый – никаких договоренностей об Украине без Украины. Второй – о полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Если эти два принципа соблюдаются, мы можем вести любые разговоры и искать любые решения", – пояснил он.

Кулеба добавил, что чувствуется настроенность Китая на развитие двусторонних отношений с Украиной.

"Мы продолжаем говорить с Китаем, продолжаем работать со всеми странами, которые принимали участие в Саммите мира, которые поддерживали совместное коммюнике, и которые все еще рассматривают присоединение к совместному коммюнике. Мы продолжаем работать. [...] Путин никогда не сможет украсть наше будущее. Единственное, что он пытается отчаянно украсть – это наше время. Время на мирную жизнь. Время на развитие. Но и это мы не позволим ему сделать", – подчеркнул министр.

Визит Кулебы в Китай

В среду, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай. Он отметил, что впереди – предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру в Украине.

Уже после встречи с главой украинского МИД Ван И заявил, что в Китае считают, что решение всех конфликтов должно происходить за столом переговоров.

"В последнее время как Украина, так и Россия прислали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам. Хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом", – отмечалось в сообщении китайского МИД.

При этом в МИД Украины МИД отметили, что министр отдельно сообщил своему китайскому коллеге о результатах Саммита мира в Швейцарии и "разъяснил логику дальнейших шагов во внедрении Формулы мира как пути к справедливому завершению российской агрессии".

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